Ricostruzione post terremoto, per Ischia: il premier Conte nomina l'ex prefetto di Caserta Schilardi

Giovedì 9 Agosto 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 09-08-2018 10:14

Dopo molti mesi di rinvii causati dal momento elettorale prima e dal cambio di Governo poi, arriva finalmente anche per Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, la nomina del Commissario di Governo alla Ricostruzione post sisma. Nella tarda serata di ieri infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato su proposta del Presidente Giuseppe Conte, la nomina del Consigliere di Stato dottor Carlo Schilardi a Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, colpiti dall’evento sismico del giorno 21 agosto 2017.Reazioni positive da parte dei sindaci isolani per questa nomina attesa a lungo e che arriva al termine di una giornata convulsa come quella di ieri, che ha visto l’attenzione dei media nuovamente puntata sull’isola d’Ischia per la scossa di lieve entità che si è verificata ieri mattina subito dopo le 10:00 e che per fortuna non ha causato nessun danno. Soddisfazione è stata espressa anche da parte dall’architetto Caterina Iacono, rappresentante del Movimento 5 Stelle di Casamicciola Terme, che da tempo si era battuta, assieme ai consiglieri regionali grillini della Campania, affinchè il Premier Conte nominasse finalmente il Commissario.La scelta è dunque caduta su Schilardi, nei mesi scorsi fra i papabili 5 Stelle per un incarico da sottosegretario o viceministro. Il tecnico, originario di Lecce e buon amico di Conte, è un noto giurista e professore universitario, che ha ricoperto delicati incarichi istituzionali nella nostra Regione. Fra gli altri negli anni ’90 come viceprefetto a Napoli e poi successivamente come Prefetto di Caserta. Dal 2006 ha ricoperto incarichi di responsabilità nelle strutture governative che si sono occupate di ricostruzione a seguito di eventi naturali come appunto terremoti o alluvioni. “Per i suoi trascorsi al vertice di importanti organismi di controllo e sicurezza e per la correttezza con la quale ha sempre svolto i suoi compiti, siamo sicuri – ha detto Caterina Iacono – che Casamicciola avrà un valido interlocutore sulle problematiche della ricostruzione. Appena possibile noi come Movimento 5 Stelle chiederemo subito un incontro con il Commissario incaricato, per offrire i nostri suggerimenti operativi”.