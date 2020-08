Ricoverata per una frattura a Giugliano, torna a casa piena di lividi e piaghe: i familiari denunciano ai carabinieri

«Letizia, ricoverata per 4 giorni all'ospedale San Giuliano di Giugliano e dimessa da qualche giorno, è in condizioni pietose». A parlare sono i familiari della donna, una 59 residente a Marano, che hanno sporto denuncia presso la locale compagnia dei carabinieri. Letizia Orrico è stata ricoverata, sulla scorta di una caduta accidentale rimediata all'interno di un ristorante, nel nosocomio giuglianese dove le è stato diagnosticato una frattura e lussazione alla caviglia.

LEGGI ANCHE Capri e Anacapri, i sindaci contro l'aumento dei biglietti degli autobus

Dimessa dalla struttura sanitaria nei giorni successivi, è stata poi ospitata da alcuni familiari, in particolare dalla cognata Marcella, che ha subito notato alcune anomalie: «L'emergenza Covid - spiega - impedisce ai familiari di poter seguire da vicino il percorso ospedaliero dei propri cari. Solo quando ho avuto l'opportunità di riprendere Letizia ci siamo accorti di cosa era accaduto. Lividi enormi sulle braccia frutto verosimilmente dei lavaggi cui è stata sottoposta, bruciori fortissimi alla schiena e alle ascelle. Scoprendo i vestiti ho visto e fotograto enormi ematomi, escoriazioni alla gamba e un inizio di piaga da decubito». La donna, secondo quanto denunciato ai militari di Marano, sarebbe stata lavata una sola volta nei quattro giorni di ricovero. «Nell'atto di dimissioni c'è scritto che deve ritornare a Giugliano il 19 per un controllo. Noi questa volta - sottolinea Marcella - non lasceremo sola Letizia: chiederemo la presenza delle forze dell'ordine, non è possibile che una donna venga dimessa in questo stato».

Ultimo aggiornamento: 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA