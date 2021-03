Rider accoltellato a Napoli, è ricoverato in ospedale: la coltellata ha sfiorato il polmone

Ancora una violenta aggressione e ancora una volta ai danni di un rider in giro per la città. L’ennesimo tentativo di rapina - che sarebbe potuto finire in tragedia - si è verificato questa sera tra Miano e Secondogliano lungo via del Cimitero. È qui che un ragazzo di 30 anni, ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, è stato accoltellato alle spalle.

Un fendente che - da quanto si apprende - avrebbe solo sfiorato il polmone del giovane che, nonostante il colpo subito, sarebbe riuscito a difendere il proprio scooter e ad arrivare in ospedale grazie all’aiuto di un collega.

