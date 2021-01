Rider aggredito a Napoli, appello al Riesame per 5 dei 6 indagati

Hanno presentato tutti istanza al Tribunale del Riesame di Napoli per ottenere l'attenuazione della misura cautelare comminata dall'autorità giudiziaria, gli avvocati dei quattro minorenni (due di 17 anni e due di 16 anni) coinvolti, insieme con due maggiorenni di 19 e 20 anni, nell'aggressione al rider 50enne Giovanni Lanciano, picchiato e derubato dello scooter, a Napoli, la notte tra l'1 e il 2 gennaio scorsi, mentre si accingeva a completare la sua ultima consegna.

Tutti i ragazzi, reo confessi, sono accusati di concorso in rapina aggravata dalla crudeltà. I legali dei quattro giovani, gli avvocati Caterina Sanfilippo, Raffaele Pottieri, Luca Mottola e Carlo Ercolino, puntano proprio ad ottenere l'esclusione dell'aggravante.

Per i quattro il gip Marina Ferrara del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha disposto, lo scorso 7 gennaio, la custodia cautelare presso in istituto penale minorile. Anche l'avvocato Diego Abate, legale di uno dei due ventenni coinvolti nella vicenda, ha presentato istanza al Riesame stamattina, mentre è annunciata per domani l'appello da parte dell'avvocato Giovanna Cacciapuoti che difende il secondo maggiorenne.

