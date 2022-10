«Rider, un lavoro senza tutele»: libro e dibattito a Napoli

L'appuntemento è fissato per oggi, 29 ottobre, alle 19, nella galleria Principe di Napoli. Nell'ambito della fiera Ricomincio dai libri, dalSociale24 ha organizzato il dibattito "Rider, un lavoro senza tutele". L'iniziativa parte dal libro "Insubordinati" scritto dalla giornalista Rosita Rijtano per edizioni Gruppo Abele. Con l'autrice dialogano la giornalista Maria Pirro, e Cristiano May, di Cleanap, impegnato a presentare il progetto di delivery etico Colibrì. Modera l’incontro il direttore editoriale di dalSociale24, Ciro Oliviero.