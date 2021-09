Il rider picchiato a Napoli: «Gli sputi, poi il pestaggio e non so ancora perché»

«Prima mi hanno sputato addosso e poi mi hanno aggredito». Inizia così il racconto di Vincenzo, il rider di 26 anni, selvaggiamente picchiato dinanzi al Mc Donald's di via Lepanto, sabato notte. Raggiunto telefonicamente da Il Mattino ha così ricostruito l'accaduto. «Ero appena uscito dal locale per andare a fare una consegna quando ho incrociato questo gruppo di ragazzi in scooter, uno dei quali, non so chi, mi ha sputato contro. Non ci ho...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati