Napoli, rider pirata investe donna sul lungomare: 30enne all'ospedale Cardarelli

Venerdì 4 Ottobre 2019, 13:51 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 14:08

Corse folli per una consegna in più, a costo di farsi e fare male. È l'emergenza incidenti che riguarda i riders, i fattorini che consegnano cibo a domicilio in tutte le parti della città. Più veloci sono, più consegne effettuano con l'obiettivo di racimolare una mancia in più e dimostrare efficienza con un numero di consegne sempre più alto.I casi di ferimenti provocati dalla guida spesso spericolata dei riders sono in aumento a Napoli. L'ultimo incidente si è verificato lunedì scorso, su via Acton intorno alle 21, provocando il ferimento di una 30enne originaria della Georgia. La donna era in compagnia di un'amica con la quale si stava accingendo a salire su un autobus. Le due straniere erano in attesa del mezzo, all'interno dell'area dedicata alla fermata del bus e proprio mentre una delle due stava per salire a bordo, è stata colpita dal rider in corsa. Il centauro ha sorpassato a destra l'autobus colpendo la 30enne e proseguendo la sua corsa, senza fermarsi.Il rider pirata è fuggito via mentre le persone a bordo del bus prestavano assistenza alla vittima, soccorsa da un'ambulanza del 118 e ricoverata all'ospedale Cardarelli. La donna ha riportato numerosi traumi contusivi ed è stata dimessa con 20 giorni di prognosi fornendo tutti gli indizi sull'accaduto alla sezione Infortunistica della polizia municipale.«Abbiamo effettuato i rilievi e siamo sulle tracce del rider pirata grazie all'aiuto delle immagini della videosorveglianza - ha precisato Antonio Muriano comandante dell'Infortunistica - vogliamo lanciare ancora una volta l'allarme sulle condizioni di lavoro dei riders per cui stiamo registrando un aumento di incidenti e infortuni». «La nostra azione prevede anche l'attivazione dei controlli da parte dell'ispettorato del lavoro», ha concluso Muriano.