Napoli, riders abusivi con bauletti sporchi: maxisequestro di scooter

Colpo ai riders fuori legge che, a Napoli, fanno registrare dati allarmanti sulla mancanza dei requisiti minimi di sicurezza. Dai controlli della polizia municipale, impegnata in 48 ore di operazione non stop dell'Unita' Operativa di Bagnoli e Fuorigrotta, sono emersi numerosi casi di motocicli sprovvisti di assicurazione e di scooter non omologati.

I due ruote utilizzati dai centauri per effettuare consegne a domicilio, nella maggior parte dei casi esaminati dagli agenti, erano dotati di bauletti non omologati per il trasporto di cibi e, soprattutto, non rispondenti ai requisiti igienico sanitari necessari per quel tipo di attività.



A conclusione dei due giorni di blitz coordinati dal comandante dell'unità operativa di Bagnoli e Fuorigrotta, Ciro Guadagnino, sono stati sequestrati 30 ciclomotori di riders, tutti con veicoli fuori legge e senza copertura assicurativa.

