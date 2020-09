Rientrato da Malta è in attesa del tampone: «Dal 28 agosto nessuno mi risponde»

Rientrato da Malta sette giorni fa, attende ancora esito del tampone. A segnalare il caso un uomo residente a Marano, rientrato in Italia lo scorso 28 agosto dopo aver trascorso un periodo di lavoro nella capitale di Malta. “Sono ancora rinchiuso in casa - spiega - in attesa di ricevere comunicazioni in merito. Sapevo che l'esito del tampone mi sarebbe stato comunicato nell'arco di 72 ore e invece nessuno si è fatto vivo". Il professionista aggiunge: "Preciso di non aver alcun nessun sintomo e di avere urgente necessità di spostarmi sempre per motivi di lavoro. Invano ho contattato i numeri forniti dalla Regione: nessuna risposta". © RIPRODUZIONE RISERVATA