Rifiuti in strada, è di nuovo emergenza a Napoli Est

Cassonetti colmi di spazzatura e rifiuti in strada: è di nuovo emergenza nella periferia orientale di Napoli. In particolare diverse tonnellate di «monnezza» restano da raccogliere tra le strade del centro storico del quartiere Ponticelli.

Condizioni critiche si registrano in via Luigi Piscettaro, in via Luigi Franciosa e via Prota Giurleo. Il prelievo è in evidente affanno da molte ore anche in altre strade, come via Isidoro Fuortes e in via Angelo Camillo De Meis. Al mancato recupero dei rifiuti da parte dell'azienda comunale Asìa Napoli si associa il malcostume di molti cittadini con conferimenti fuori orario e mancato rispetto della raccolta differenziata.



I cassonetti dell'indifferenziato risultano pieni già in tarda mattinata creando situazioni igienico-sanitarie preoccupanti. Questi sono utilizzati da residenti e commercianti anche per lo smaltimento degli organici visto che i cassonetti “marroni” sono stati rimossi dalla maggior parte delle strade del quartiere. Anche molte campane per il recupero dei materiali in plastica e in carta risultano piene e non svuotate. La situazione peggiora nettamente a causa degli sversamenti abusivi, specie di ingombranti non segnalati al servizio di recupero della municipalizzata.

Anche nell’adiacente quartiere di Barra si registrano condizioni difficili. La più importante è in via Mastellone, nei pressi dell’isola ecologica. Altre situazioni lungo le strade principali del quartiere e nei pressi della stazione della Vesuviana di Santa Maria del Pozzo. Difficile capire quanto tempo occorrerà per ripristinare pulizia e decoro. In questi giorni di festa la quantità di rifiuti è nettamente aumentata e ciò non aiuta l’azienda che già deve fare i conti con la carenza di impianti e personale, la scarsa organizzazione e l’evidente inciviltà dei cittadini.

