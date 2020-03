Napoli, bus tra i rifiuti al rione Traiano: «Rischio salute per gli autisti»

Ultimo aggiornamento: 12:23

Sempre più rischioso passeggiare sul marciapiedi o camminare nei giardinetti traDue strade – nel quartiere di Soccavo – delimitate da un’area verde ai margini dell’attestamento Anm, trasformato in parcheggio abusivo e discarica a cielo aperto. La denuncia parte direttamente dagli autisti dell’azienda per la mobilità che dopo le proteste degli ultimi giorni, continuano a lavorare in condizioni di insicurezza e precarietà igienica.«In questo periodo di allerta sanitaria – commentadel coordinamento regionale Usb – bisognerebbe tenere tutto pulito a tutela della nostra salute. Purtroppo invece le cose restano invariate e siamo costretti a svolgere la nostra attività tra degrado e spazzatura. Abbiamo chiesto il ritiro dei rifiuti abbandonati ed una bonifica della zona, ma nessuno ha risposto ai nostri appelli. Ogni giorno vediamo cittadini gettare spazzatura nei giardinetti al limite dei nostri gabbiotti e siamo stanchi di dover vivere così. Oltretutto l’inciviltà di alcuni cittadini, ha trasformato il piazzale in parcheggio abusivo che impedisce il corretto passaggio degli autobus».