Differenziata, controlli a tappeto a Napoli: multati uffici pubblici e impresa cinematografica

Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli dell’Unita’ Operativa Chiaia, congiuntamente agli Ispettori Asia, hanno effettuato serrati controlli per il rispetto del conferimento dei rifiuti così come previsto dall'ordinanza comunale.

A seguito dei controlli effettuati nei confronti di ristoranti, bar e attività commerciali, un’iImpresa cinematografica in via Orsini è stata verbalizzata per errato conferimento, un negozio di abbigliamento in via Imbriani per mancata differenziata; una ditta edile via Orsini sanzionata per fuori orario e per il sacco nero.

Altra ditta edile è stata verbalizzata per mancata differenziata in via Santa Maria Cappella Vecchia, alla galleria Umberto un ufficio pubblico è stato multato per errata differenziata. In via Partenope tre ristoranti sono stati multati per mancata differenziata, errato conferimento e per mancato utilizzo di guanti e cappelli interno della cucina nonché per mancato rispetto del divieto di fumo.

In via Santa Lucia, via Carducci e via Orsini tre utenti residenti sono stati multati per aver sversato fuori orario consentito. In viale Gramsci un negozio di parquet è stato sanzionato per mancata differenziata. In via dei Mille diversi negozi sono stati multati per errato conferimento e mancata differenziata.



