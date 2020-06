Rifiuti a Napoli, l'ex Icm sarà ampliata: «Sì alla discarica urbana»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Certe volte sembra che le cose siano cambiate, invece non è così, alla prima occasione tutto è pronto a tornare com'era, perché quel cambiamento era solo un'illusione.A Ponticelli c'è un luogo, lache l'Asìa ha lungamente utilizzato come sito per ammassare i rifiuti finché gli abitanti sono scesi in strada a protestare: non ne potevano più dei miasmi di quella discarica vicina agli edifici. Era lo scorso autunno, le proteste furono talmente vivaci da convincere anche il ministro dell'ambiente, Costa a chiedere un intervento di pulizia di quel luogo; la rabbia fu talmente intensa da convincere il sindaco a chiedere di cancellare quello scorno: «Mai più verrà depositato umido alla ex Icm», promise ai rappresentati dei comitati di protesta che volle accogliere a palazzo San Giacomo.Era il 29 di novembre, esattamente 208 giorni fa. Oggi quella promessa non esiste più. L'ha disintegrata una deliberazione di giunta comunale, che autorizza l'Asìa ad ampliare quel sito, e permette pure di andare a scaricare l'umido dentro la ex Icm, assieme a mille altre schifezze raccolte lungo le strade di Napoli.La deliberazione è registrata con il numero 195 del 18 giugno ed è stata votata da nove membri della Giunta comunale su dodici, sindaco compreso (tre assessori erano assenti quel giorno).Si tratta di un documento con il quale palazzo San Giacomo approva l'ampliamento del sito di Ponticelli nel quale verranno depositati i rifiuti differenziati che, promette l'Asìa, non resteranno a terra più di tre mesi. Negli allegati alla documentazione approvata da palazzo San Giacomo c'è anche una relazione tecnica ovviamente puntuale e correttamente realizzata dall'ingegnere, iscritto all'Ordine di Potenza. Al punto dieci, comma due del paragrafo 4 c'è un dettaglio che, per i comitati di lotta, è determinante: «Potrà essere conferita anche la frazione organica umida, in un cassone scarrabile a tenuta».Senza soffermarsi sui dettagli, è esattamente questo il punto nel quale vengono disintegrate le promesse fatte a novembre: alla Ex Icm tornerà l'umido. È doveroso sottolineare che il documento puntualizza che l'umido non resterà lì per più di tre giorni, proprio per evitare la puzza, e che sarà conservato in contenitori a tenuta stagna: lodevoli precisazioni che, però, andranno trasformate in concrete realtà e noi siamo certi che l'Asìa sarà in grado, senza nessun dubbio, di mantenere quel che viene annunciato nella documentazione ufficiale.Adesso voi penserete che, siccome si tratta di un progetto appena votato, ci vorrà tanto tempo prima di vederlo realizzato. Errore, perché l'Asìa chiarisce che entro la fine del mese di giugno, cioè praticamente adesso, l'ampliamento sarà già realizzato e le attività potranno svolgersi con regolarità e rigore.Insomma, amici di Ponticelli che avete combattuto per allontanare l'orrore della Ex Icm dalle vostre case e dai vostri nasi, sappiate che tra qualche giorno la giostra dei conferimenti ripartirà con vigore. Se volete sapere cosa vi arriverà sotto casa, dovete dare uno sguardo all'ordinanza, noi qui, per semplicità, riportiamo solo alcuni dei prodotti che verranno accettati oltre agli abituali ingombranti: rifiuti contenenti mercurio; oli minerali esausti; vernici, inchiostri, adesivi e resine; batterie ed accumulatori; toner per stampa esauriti; pneumatici fuori uso; filtri olio e, naturalmente frazione organica umida.La promessa di Asìa è che non ci saranno sbavature nel conferimento e nell'allontanamento rapido della roba più puzzolente. Solo che in tema di promesse su quel cha accade alla ex Icm, ci perdonerà l'Asìa, siamo piuttosto titubanti: preferiamo attendere e verificare prima di crederci.Già a novembre ci avevamo creduto...