L'ingresso alla sacrestia ostruito dai rifiuti, il parroco costretto ad annullare la messa

L'ingresso alla sacrestia della piccola chiesa del Rosario è ostruito dalla presenza di ingombranti depositati senza autorizzazione: il parroco è costretto ad annullare la messa mattutina. È l'ultimo episodio di degrado che caratterizza il servizio di conferimento dei rifiuti nella città del corallo. Un servizio che costa fior di quattrini (l'appalto che lega la ditta Buttol al Comune per cinque anni e che scadrà nel 2024 è pari complessivamente a oltre 46 milioni di euro) e che però, nonostante i toni trionfalistici con i quali il sindaco Giovanni Palomba ha annunciato il raggiungimento del 53% di differenziata a giugno, stenta a decollare. Prova ne sia il fatto che anche ieri in strada erano presenti cumuli di sacchetti non ritirati, specie in periferia, dove da giorni i cittadini lamentano un rallentamento nel servizio e la conseguente presenza di cattivi odori dovuti alle alte temperature.

Un discorso, quello legato al conferimento a singhiozzo, evidente anche a corso Umberto I, lungo il quale insiste la chiesa del Rosario, dove la comunità della zona si riunisce due volte a settimana per la messa mattutina tenuta dal parroco della basilica, don Giosuè Lombardo. Una tradizione ripresa dal 2 giugno dopo lo stop a causa del lockdown e che richiama in particolare gli anziani della zona di San Gaetano, come è anche noto il quartiere. Una comunità abituata a recitare il rosario alle 7.30 del mattino e ad ascoltare la messa a partire dalle 8 due volte a settimana. Così non è stato nell'ultima circostanza: «Quando siamo arrivati in corso Umberto I racconta don Giosuè abbiamo trovato la sacrestia sbarrata dai rifiuti, in particolare da grossi ingombranti». Un frigo, porte, armadi interi o smontati. Uno sfratto sistemato lì dove sarebbe dovuto avvenire l'accesso dei fedeli.

Di qui l'amara constatazione dell'impossibilità di dedicare la mattinata alla preghiera: «Nonostante il tam-tam sui social prosegue don Giosuè nessuno del Comune si è fatto sentire. Anzi, camminando per corso Umberto I ho potuto invece constatare come ieri il degrado si fosse impadronito di questa strada». Il parroco si fa promotore della profonda delusione dei fedeli: «Ho registrato sgomento, proteste e disagio da parte in particolare dei soggetti più anziani che partecipano alle celebrazioni. L'auspicio ora è che qualcuno intervenga per consentire il regolare svolgimento della messa programmata come di consueto il venerdì mattina».

