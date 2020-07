Rifiuti a Volla, ecco le mappa delle strade discarica: via Cozzone, area Caan e via Palazziello

Su ordine del comandante Giuseppe Formisano, gli agenti della polizia locale di Volla hanno ispezinato le periferie della città più interessate al fenomeno dei roghi dei rifiuti. Ne è nato un report inviato all’ufficio ambiente del Comune per predisporre gli atti dovuti per la rimozione dei rifiuti onde evitare che irresponsabili di notte possano appiccarne il fuoco: le aree maggiormente interessate sono via Cozzone, l'area adiacente al Caan e via Palazziello. Nella nota, la polizia locale rilancia la proposta d’acquisto di telecamere mobili notturne da posizionare nelle periferie e nei siti maggiormente esposti all'abbandono di rifiuti al fine di intensificare la repressione.

