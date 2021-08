Rifiuti abbandonati in strada, blitz contro gli incivili: 125 sanzioni a Napoli

Incivili nel mirino. Offensiva contro lo sversamento dei rifiuti urbani e speciali. Nel mese di luglio e nei primi giorni di agosto, la polizia municipale di Napoli ha effettuato 651 controlli e compilato 125 verbali per mancato rispetto della normativa sul conferimento dei materiali e degli ingombranti e per il mancato rispetto degli orari indicati nel regolamento comunale, arrivando così a un totale di 2762 verifiche nel primo semestre 2021 e 375 sanzioni elevate. 89 i reati ambientali accertati, oltre 41 le rilevazioni di lastre di amianto abbandono per strada.