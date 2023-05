Rifiuti al centro storico la rivolta dei residenti

Emergenza rifiuti al centro storico. Residenti e commercianti hanno inviato una lettera all’attenzione del sindaco Manfredi, dell’assessore alla Salute e al Verde Santagada, del direttore generale del Comune Granata, del presidente della II Municipalita Marino per segnalare la presenza «ormai da anni di cassoni per la raccolta della differenziata in via Calata Trinità Maggiore 14».

«In una delle strade principali che costituiscono “il biglietto da visita” di un’area del centro storico di rilevante interesse architettonico e urbanistico, tali cassoni, sono luogo di deposito di ogni genere di immondizia arrivando a costituire un vero e proprio pericolo igienico-sanitario». Non solo. «Una situazione simbolica del mancato avvio della raccolta differenziata in gran parte del centro storico e nel resto della città. Tra l’altro - aggiungono - la zona considerata è caratterizzata da numerose attività commerciali dedite soprattutto alla ristorazione e da realtà politiche, sociali e culturali, alcune delle quali poste proprio in prossimità dei suddetti cassoni, ricevendo non solo un danno di immagine, ma anche economico. Ci sembra inaccettabile che, laddove in altre zone della città la raccolta differenziata porta a porta è già attiva da molto tempo, in pieno centro storico, considerato patrimonio dell’Unesco continuino a esistere grandi contenitori della differenziata. In strade limitrofe, tra l’altro, la raccolta dei rifiuti, non avviene più tramite cassoni. Con l’approssimarsi della primavera, il flusso turistico è destinato ad aumentare, con esso il cumulo di rifiuti. Segnaliamo, inoltre, la mancanza dello spazzamento ordinario e giornaliero delle strade secondarie, che non vengono attraversate dai turisti, ma che lo sono quotidianamente dagli abitanti. Abbiamo più volte sollecitato, senza successo la II Municipalità a rimuovere i suddetti cassoni e a rendere finalmente operativa la raccolta differenziata porta a porta, unica forma sostenibile di trattamento dei rifiuti».

Da qui la richiesta dei residenti di un incontro ad horas per l’avvio della differenziata porta a porta; l’immediata rimozione o diversa collocazione dei cassoni posti in Via Calata Trinità Maggiore 14; lo spazzamento delle strade secondarie.Emergenza rifiuti al centro storico.

