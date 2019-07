Mercoledì 10 Luglio 2019, 14:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tempo era la zona dove crescevano gli alberi di ciliege (qualità Recca) più rinomati della Regione, oggi invece è una discarica a cielo aperto. Si sversa di tutto in via Ruocco, al confine tra Marano e la collina dei Camaldoli: materiale di risulta, lavandini, sacchetti dell'immondizia, divani, materassi.I carabinieri della tenenza di Marano e i vigili urbani sono intervenuti diverse volte, dopo le segnalazioni e le denunce dei mesi scorsi, e in più di un'occasione hanno sequestrato o fatto rimuovere il materiale sversato illegalmente negli ultimi tempi. Interventi che non hanno sortito gli effetti sperati: gli sversamenti proseguono indisturbati. Una nuova bonifica, intanto, è stata annunciata dal Comune di Marano.