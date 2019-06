Rifiuti, l'allarme di Borrelli: «La nuova emergenza non sia occasione d'affari per qualcuno»

Domenica 16 Giugno 2019, 11:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I rifiuti continuano ad accumularsi, i prezzi per gli smaltimenti fuori regione salgono vertiginosamente e le gare continuano ad andare deserte e il consigliere regionale Francesco Borrelli lancia l'ennesimo allarme: “L'emergenza non sia occasione di business per qualcuno. Avanti con il piano della Regione su impianti compostaggio. Monitoraggio dei verdi contro sciacalli che approfittano della crisi per sversare rifiuti abusivamente ”, sostiene.E in un comunicato congiunto con il responsabile campano del Verdi, Vincenzo Peretti, scrive: “E’ assurdo che la base d'asta della gara per la rimozione della frazione umida dei rifiuti abbia raggiunto la cifra di 200 euro a tonnellata contro i 140 euro dello scorso anno. In questo modo la riduzione della Tari resta un miraggio. Considerati una risorsa in tutti i Paesi del mondo, i rifiuti da noi diventano occasione di business per qualcuno. Un costo salato che viene pagato dai contribuenti. È tempo di avviare sla costruzione degli impianti pubblici per il bio-compostaggio e sbloccare velocemente i diversi progetti di impianti privati che hanno già superato diverse valutazioni ambientali e di fattibilità. Al tempo stesso abbiamo avviato un’azione di monitoraggio del territorio contro gli sciacalli che approfittano della crisi per sversare rifiuti abusivamente”.