Gestione illecita di rifiuti: denunciato titolare di un autolavaggio a Giugliano

A Giugliano in Campania i carabinieri della locale stazione insieme a quelli della stazione forestali di Pozzuoli hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti e deposito incontrollato di rifiuti il titolare di un autolavaggio di via San Vito. I militari – impegnati in un servizio volto al contrasto dell’inquinamento ambientale – hanno accertato che l’uomo fosse sprovvisto del registro di carico e scarico dei rifiuti e di qualsiasi altro formulario per lo smaltimento degli stessi.

I carabinieri, in sostanza, hanno constatato che il titolare della ditta non poteva dimostrare il lecito smaltimento di rifiuti come detergenti, saponi, fanghi di depurazione e di tutti gli altri prodotti pericolosi per l’ambiente che un’attività di autolavaggio per forza di cose produce. L’area di 150 metri quadrati è stata sequestrata, anche le attrezzature al suo interno.