Napoli, arriva la raccolta differenziata alla Sanità: «Via da strade e vicoli 80 cassonetti»

Lunedì 8 Ottobre 2018, 17:10

La consegna dei kit è già partita e dal 5 novembre sarà una piccola rivoluzione in uno dei quartieri più popolosi del centro storico. Anche al Rione Sanità è in arrivo finalmente la raccolta differenziata. Un intervento che si attendeva da anni e che riguarderà residenti e commercianti, con una suddivisione in due lotti: il primo coinvolgerà 15mila persone, il secondo 3mila. Un’operazione che vedrà sparire dalle strade e dai vicoli del quartiere di Totò 80 cassonetti. Ad annunciarlo è Ivo Poggiani, presidente della Terza Municipalità: «Sono stati già consegnati i kit ai cittadini - spiega - dopo aver annunciato nei giorni scorsi la partenza del nuovo lotto di raccolta differenziata alla Sanità. E stiamo organizzando la comunicazione sul territorio.La novità prenderà il via tra meno di un mese, quando scompariranno cassonetti e campane da Materdei, scendendo per le Fontanelle, fino ad arrivare a via Sanità, via Arena alla Sanità e ai vicoletti fino alla biforcazione con i Vergini. «Appena avviato questo lotto - rimarca il presidente della Municipalità - partirà anche la zona dei Vergini, dei Cristallini e del Supportico Lopez. Alla fine saranno circa 15mila persone e se la cittadinanza ci darà una mano arriveremo quasi al 60% di copertura di porta a porta su tutta la Municipalità. Tra tanti problemi quotidiani per noi questa è una grande soddisfazione». Saranno dunque solo un lontano ricordo gli obsoleti e obbrobriosi bidoni in zone divenute mini discariche a cielo aperto come piazza Sanità, in via Mario Pagano, in via Arena Sanità - angolo Cristallini e alle Fontanelle. «Decidiamo di partire dalla Sanità perché proviamo ad accompagnare il decollo della differenziata alla rinascita del territorio, ma - conclude Poggiani - lancio un appello ai cittadini: fermo restando le tante difficoltà di Asìa, aiutateci a tenere più pulite le strade del nostro quartiere». Prossima scommessa, tra un anno, la zona del rione Stella e di via Santa Teresa degli Scalzi: «abbiamo già chiesto ad Asìa di fare un censimento e puntiamo ad arrivare al 70% a fine consiliatura».