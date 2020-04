Coronavirus a Napoli, intorno al campo rom di Poggioreale non si ferma lo sversamento di rifiuti

Nonostante l’allarme sanitario per la pandemia da coronavirus la situazione al campo rom di Poggioreale resta la stessa di sempre. Montagne di rifiuti continuano ad invadere l’ingresso ed i marciapiedi dell’area di via del Riposo alle spalle del cimitero. Un grande immondezzaio a cielo aperto, dove gli abitanti del campo continuano ad accumulare la spazzatura e le ferraglie che smontano per portarle poco all’interno dei cancelli ed ai lati delle baracche. Ma non solo. Anche nella strada accanto che porta su via Oscar Cinquegrani e via Cupa del Principe, i rifiuti sono stati accumulati al di la delle mura che delimitano la carreggiata. Nel giardino di un casolare abbandonato ed ai margini di terreni e campi coltivati.



«Quello che doveva essere un modello d’integrazione – spiega il vicepresidente della commissione ambiente della IV Municipalità– è diventato il simbolo di un disastro annunciato. Una sconfitta di tutti quelli che non sono riusciti a rendere questa una zona sicura e lontana da fenomeni di degrado ed illegalità. Gli abitanti del campo continuano a sversare rifiuti all’esterno dei cancelli e sui marciapiedi di via del Riposo. Uno scempio che continua ogni giorno ed in un momento in cui la pulizia dovrebbe essere mantenuta e garantita più del solito. Sappiamo che la maggior parte di questi sono rifiuti speciali, ma proprio per questo i controlli delle forze dell’ordine andrebbero aumentati. Anche nei terreni vicini – quelli agricoli – la situazione è precipitata. Bisogna perseguire i pirati e sanzionare i privati che non provvedono alla raccolta. In questi mesi ognuno di noi deve impegnarsi a mantenere la città pulita».