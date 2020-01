Rifiuti di Capodanno, raccolta ​a rilento: soffre anche il centro di Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle 8 del mattino piazza del Plebiscito è pulitissima, tanto che l'assessore all'Ambiente, Raffaele Del Giudice, grida al miracolo e spiega: «Soltanto nell'area di piazza del Plebiscito abbiamo raccolto venti tonnellate di vetro tenendo in azione sei spazzatrici. Siamo riusciti a prelevare i rifiuti depositati da bar e ristoranti praticamente in tempo reale. Abbiamo vinto una grande sfida anche grazie all'impegno dei lavoratori che ringraziamo».La situazione, ovviamente, è cambiata con il passare delle ore e anche se i camion dell'Asìa (la partecipata del Comune di Napoli incaricata della raccolta dei rifiuti) sono intervenuti più volte, la spazzatura è tornata ad accumularsi, anche perché parecchi condomini hanno portato in strada i contenitori della differenziata ormai traboccanti di ogni tipo di materiale mentre i cestini stradali straripavano. Piatti, bicchieri, bottiglie, fazzolettini e tovagliolini formavano le solite torri che sembrano ormai far parte del panorama urbano. Nelle strade adiacenti alle vie del turismo, a cominciare da corso Amedeo d'Aosta, la raccolta è partita più tardi e i cassonetti (non tutti per la verità) sono stati svuotati solo in tarda mattinata. Oggi l'attenzione dovrebbe concentrarsi sulle periferie: ripulita via Ghisleri dai rifiuti sversati in strada dai cittadini esasperati, restano da smaltire quelli dati alle fiamme. «L'immondizia bruciata - spiega il presidente di Asìa,- diventa un rifiuto speciale ed è quindi molto più difficile da rimuovere. Alla fine chi brucia danneggia se stesso perché produce diossina e ci rende impossibile intervenire in tempi brevi». L'attenzione dovrebbe puntarsi in particolare su Pianura che ancora soffre. «Ma in quella zona arrivano a sversare anche gli abitanti di Quarto e Marano e anche per questo raccogliere tutto diventa più complesso», spiega Del Giudice.Adesso si spera che il tritovagliatore di Caivano torni a macinare a pieno ritmo i sacchetti di Napoli, dopo qualche rallentamento registrato negli ultimi giorni. Se tutto andrà bene, secondo i vertici di Asìa, entro martedì bisognerebbe tornare alla normalità. Il peggio, insomma, dovrebbe essere alle nostre spalle anche perché è prevista la diminuzione del numero dei turisti che in questi giorni hanno invaso la città, sfondando nei giorni di pienone, quelli intorno a Natale e Capodanno, il record dei cinquantamila.Ma, superata l'emergenza, bisognerà programmare interventi strutturali a lungo termine per evitare che a Pasqua e poi a maggio, quando si spera che la città venga nuovamente invasa dai visitatori, si ripetano i disagi registrati a Natale. Quindi i vertici di Asìa e del Comune stanno studiando una serie di iniziative per assicurare la pre-pulizia dell'organico, trovare impianti disponibili ad accoglierlo in maniera stabile e a prezzi ragionevoli e individuare subito un nuovo sito di trasferenza. Si tratterà quindi di allestire una gara per riuscire ad acquistare degli strumenti di vagliatura in tempi brevi e nel frattempo si sta esaminando l'ipotesi di noleggiarli per far fronte alle criticità. Contemporaneamente sarà aperto un confronto tra l'azienda, l'assessore all'Ambiente e i responsabili cittadini di turismo e commercio per migliorare la raccolta delle grandi utenze che in queste settimane hanno dato tanti problemi e calcolare la maggiore produzione legata ai flussi turistici.Il problema di fondo da risolvere, però, resta quello dell'umido proveniente dalla raccolta differenziata che si è ridotto clamorosamente passando dalle 14728 tonnellate del 2018 alle 7821 del 2019. E meno umido differenziato vuol dire più materiale indifferenziato da smaltire. Per decidere come andare avanti bisognerà anche tener conto delle decisioni dell'Authority nazionale per i rifiuti che dovrà stabilire i servizi minimi necessari e i costi standard a livello nazionale. Molte cose cambieranno: da giugno 2020 il valore dell'economia circolare si misurerà non più sulla differenziata, ma sulla quantità di rifiuti effettivamente riciclati come previsto dalla direttiva europea del 2018. Da quel momento sarà inutile raggiungere record in materia di porta a porta se poi quello che si è raccolto finisce bruciato. E qualcosa dovrà cambiare.