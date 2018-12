Rifiuti, Costa a Bruxelles: «Fiducioso per la riduzione della multa alla Campania»

«Domani pomeriggio sono a Bruxelles, porteremo al commissario Vella atti concreti firmati e sono fiducioso che potremo andare in Corte di Giustizia per una riduzione della multa per i rifiuti della Campania». Lo ha detto il ministro dell'ambiente Sergio Costa a margine della Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in corso a Napoli. «Il dibattito sulle infrazioni ambientali - ha detto Costa - che non coinvolge solo quello della Campania, è estremamente importante. Non dimentichiamo i 122.000 euro al giorno che paghiamo per questa infrazione. Diremo a Vella che stiamo facendo degli atti concreti, porteremo accordi di programma firmati e impegni precisi per ottenere dei risultati».



«Nel momento in cui la Commissione crede agli atti che portiamo allora si va in Corte di Giustizia. Ma domani lavorerò per creare quel meccanismo per cui Italia e Commissione Europea credono al piano e allora potremo andare in Corte di Giustizia che valuta sui fatti» ha spiegato il ministro. «Per questo - ha aggiunto Costa - stiamo firmando atti, come quelli sulla qualità dell'aria firmato con l'Umbria dove pure c'è una procedura di infrazione, il Lazio, le cinque regioni della Pianura Padana e ora ci stiamo lavorando per firmarla con altre regioni. Stiamo costruendo una road map, ci stiamo mettendo i soldi, stiamo facendo piccole cose che vanno in quella direzione».

Martedì 18 Dicembre 2018, 12:57

