Rifiuti da Covid, che salasso: smaltire costa 100mila euro

L'ultima determinazione dirigenziale è di pochi giorni fa: riguarda il pagamento relativo alla gestione dei rifiuti prodotti dalle famiglie con malati Covid non ospedalizzati o con soggetti costretti all'isolamento domiciliare. Rifiuti indifferenziati e potenzialmente a rischio, tanto da richiedere un trattamento speciale, come è stato ribadito anche dall'Istituto Superiore della Sanità, che ha più volte ricordato ai Comuni come gli scarti prodotti da questi nuclei «in alternativa alle procedure previste dalla gestione dei rifiuti sanitari, possono essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato». Un sacchetto da trattare come rifiuto speciale dunque, come aveva spiegato il sindaconei giorni caldi dell'emergenza epidemiologica, che in città ha fatto venti morti e oltre 90 contagi. Adesso invece si inizia a comprendere a quale prezzo: la determinazione di inizio giugno infatti parla del servizio di gestione dei rifiuti pericolosi, prelievo e conferimento per sei nuclei familiari dal 24 marzo al 7 aprile. Un costo complessivo di 19.300 euro pagato alla ditta Edil Cava, a cui l'ente aveva affidato dal 10 marzo e fino appunto al 7 aprile la gestione di questa particolare spazzatura nell'ambito di un più ampio accordo già in atto in relazione al servizio di nettezza urbana.Una cifra questa che si va ad aggiungere a quella già liquidata alla Edil Cava a fine aprile, quando il Comune aveva sborsato più di 61mila euro a seguito della presentazione di due fatture, la prima da quasi 33mila euro per il servizio reso nel mese di marzo a nove famiglie, la seconda di poco più di 29mila euro per avere recuperato i rifiuti speciali presso le abitazioni di altri otto nuclei sempre a marzo. Un totale insomma che già supera gli 80mila euro, ma che potrebbe riguardare solo una prima parte di un salasso da Coronavirus al quale sono dovute andare incontro le casse del Comune per fronteggiare la parte più acuta dell'emergenza. Non bastasse, resta infatti da decifrare quanto sarà costato alla fine dell'intera fase pandemica il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dai soggetti in quarantena. A fine marzo la dirigente del settore Ambiente ed Ecologia,, aveva accantonato 396mila euro, rispondendo in questo modo alle richieste economiche pervenute dalla ditta Buttol, alla quale «accertata l'urgenza e l'impossibilità di procedere in tempi brevi all'individuazione di un nuovo operatore economico a cui affidare il servizio» era stato dato incarico di occuparsi del ritiro settimanale presso i domicili delle persone in isolamento. Un lavoro il cui costo stimato dall'azienda che gestisce il servizio Nu era stato di 2.400 euro mensile per ogni nucleo interessato. Senza dimenticare che nella conta dell'investimento fatto dal Comune, per assicurare la massima pulizia in città, rientrano anche i 20mila euro accantonati per la ditta Faiella Nicola, incaricata di occuparsi della sanificazione ambientale delle strade cittadine.