Napoli, ifiuti da otto giorni ai «Gradini di Forcella»: «C’è anche uno scooter rottamato, è emergenza»

Sabato 6 Ottobre 2018, 13:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Siamo ai gradini di Forcella, nel quaritere San Lorenzo, in pieno centro storico. Pattume e rifiuti, tutti raggruppati in un angolo caratteristico della zona, quello dei gradini di Forcella.«Una vergogna senza precedenti – racconta l’Assessore Armando Simeone della Quarta Municipalità – in quanto oltre ad infangare un borgo caratteristico come quello di Forcella – si impedisce l’accesso alle scale ed al marciapiede. E’ necessario che l’Asia intervenga subito e che si faccia un’azione di sensibilizzazione per i cittadini più indisciplinati». Sono numerosi i turisti che mangiano le pizze a portafoglio e si scattano selfie davanti i rifiuti.«E’ davvero triste vedere gli stranieri scattare foto ai rifiuti, sarà questo ciò che porteranno come ricordo nei loro paesi». Alcuni esercenti della zona lamentano l’emergenza sanitaria: «I materassi riposti sotto le scale, ormai si sono ammuffiti – dicono – ed emanano un odore insopportabile, possibile che nessuno intervenga? Si faccia qualcosa, ci sentiamo sempre più periferia del centro storico».