Martedì 19 Marzo 2019, 08:47

Rifiuti davanti all'ingresso delle scuole cittadine. Da due giorni niente raccolta a San Rocco, la popolosa frazione periferica di Marano. Protestano i genitori, che non disdegnano critiche a mezzo social. Sul territorio ormai la situazione è fuori controllo in molti punti e non solo nei pressi delle scuole: gli sversamenti illeciti di rifiuti, in attesa dell'installazione delle videocamere di sorveglianza (Il Comune ha chiesto un finanziamento alla Regione), pproseguono senza sosta, mentre la percentuale di raccolta differenziata (30 per cento) resta tra le più basse della provincia. Alla base dei disservizi le problematiche legate al conferimento dei rifiuti negli stir della provincia.