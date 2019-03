Dà fuoco a cumuli di rifiuti lungo la statale 162, arrestato 55enne

Mercoledì 20 Marzo 2019, 16:31

Percorrendo la statale 162 nel corso di servizi di contrasto ai roghi di rifiuti, i carabinieri della stazione forestale di Marigliano hanno notato una colonna di fumo che invadeva la carreggiata.Oltrepassato il guardrail, hanno raggiunto il terreno da cui proveniva il fumo e hanno accertato la presenza di un rogo ancora in corso: stavano bruciando divani, sedili di auto, plastiche, mobili e scarti edili.Sul posto c’era ancora il responsabile, A.C., 55enne, intento a governare il fuoco, subito stato tratto in arresto per combustione illecita di rifiuti e getto pericoloso di cose.I carabinieri hanno posto sotto sequestro l’area interessata dalle fiamme, un accendino e due bottiglie di plastica contenenti liquido infiammabile.