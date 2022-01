Rifiuti fuorilegge, 54enne fermato con ​70 chili di materiale ferroso

Denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata un 54enne di Cercola. I carabinieri lo hanno sorpreso all’interno dello scalo portuale mentre trasportava 70 chili di materiale ferroso senza alcuna autorizzazione. L’uomo è stato denunciato anche per guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Messo e ferro sono stati sequestrati.

Destino simile per un altro uomo del ‘69 che guidava la sua auto in zona porto senza aver mai conseguito la patente.

A finire in manette, invece, il 64enne Patrizio Messina. L’uomo - arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria - dovrà rispondere di diversi reati commessi a Napoli e Bologna tra il 2015 ed il 2019.

Sanzioni al codice della strada, uno scooter è stato sequestrato.