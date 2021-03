Terra dei Fuochi, rifiuti bruciati e furti: blitz dei carabinieri nel campo rom di Giugliano

Controlli a tappeto nella zona Asi di Giugliano a ridosso dei campi rom. In azione i carabinieri della locale compagnia che hanno perlustrato le piazzole e le roulotte nell’ambito di un’operazione volta al ripristino della legalità e della tutela ambientale. I militari dell’arma hanno setacciato il campo alla ricerca di refurtiva e materiale dalla sospetta provenienza a causa delle numerose denunce presentate negli ultimi giorni da commercianti e cittadini. Le testimonianze delle vittime e i video portano infatti verso alcuni residenti dei campi.

Ma non solo. Purtroppo a ridosso degli insediamenti si concentra anche buona parte degli sversamenti illeciti di rifiuti. Complice una parte territorio completamente fuori controllo e fuori dal sistema di videosorveglianza la zona diventa, ogni giorno, una discarica a cielo aperto per chiunque. E infatti da sempre ci sono montagne di spazzatura che spesso viene data alle fiamme provocando nubi tossiche che avvelenano l’aria. I militari hanno continuato i controlli per l’intera mattinata.

