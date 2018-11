Rifiuti, gli impianti sono stracolmi: ormai è emergenza in Campania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 16 Novembre 2018, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 16-11-2018 09:26

Che cosa accadrà a gennaio quando il termovalorizzatore di Acerra si fermerà su tutte le tre linee? L’interrogativo posto dal ministro Matteo Salvini non ha risposte certe, ma al momento tutti i segnali che vengono dal campo della quotidiana battaglia dei rifiuti non fanno ben sperare. Per ora si cercano soluzioni tampone per evitare che i rifiuti restino in strada. Domani a Napoli dovrebbe arrivare una nave che dovrebbe portare tremila tonnellate in Portogallo, e questo, almeno per il momento, salverà la città dall’invasione dei sacchetti. Intanto Sapna, la società della Città metropolitana incaricata dello smaltimento, dovrebbe autorizzare un sito di stoccaggio da 5 mila tonnellate in uno dei capannoni di Caivano. Dalla prossima settimana la terza linea del termovalorizzatore di Acerra, attualmente in manutenzione, dovrebbe riprendere a funzionare e questo dovrebbe far migliorare la situazione. Resteranno da affrontare i soliti problemi. Che non sono pochi. Gli impianti di tritovagliatura, infatti, sono sempre più intasati. 133 mila tonnellate di rifiuti sono depositate in piazzali e capannoni e non si sa dove portarli.