Rifiuti, il video prima delle fiamme a San Vitaliano. «E se s'incendia tutto?»

Lunedì 9 Luglio 2018, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 12:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era lo scorso 1 luglio quando le fiamme si sprigionarono nell'azienda di San Vitaliano, la Ambiente spa, che si occupa di smaltimento di rifiuti differenziati. Un rogo impressionante che raggiunse cumuli di rifiuti in attesa di essere smaltiti. La nube tossica si estese per moltissimi comuni della provincia di Napoli, creando disagi a migliaia di cittadini. Nel video allegato all'articolo, registrato da alcuni addetti ai lavori poche settimane prima del rogo nello stabilimento di San Vitaliano, si ha l'esatta percezione di come fossero ammassati i rifiuti. A bordo del veicolo su cui è stato registrato il filmanto ci sono due persone e una delle due (l'audio è stato rimosso per motivi di privacy) dice all'altro: "Hai idea di cosa accadrebbe se si verificasse un incendio qua dentro?".