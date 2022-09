Emergenza rifiuti al Rione Traiano, Asia Napoli: «Pronti a fare la nostra parte»

«Ci sono persone che anche di fronte alla presenza dello Stato, si voltano dall’altra parte abbandonando con leggerezza – assieme ai rifiuti - il senso civico. Siamo vicini alla comunità parrocchiale e a tutti gli abitanti del quartiere, siamo a sostegno del lavoro svolto da padre Giuseppe Carulli. Ma è sbagliato far passare il messaggio che le istituzioni siano assenti da quello o da altri quartieri. Non è lo Stato che manca, è l’inciviltà che prende il sopravvento sulle regole». Così l’ingegnere Domenico Ruggiero, AU di Asìa risponde alla denuncia del sacerdote della Chiesa Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa, apparsa ieri su Il Mattino. Sul retro della Chiesa, nottetempo si verificherebbero spesso sversamenti illegali di rifiuti di ogni tipo, nell’ultimo weekend sono stati sversati persino i resti di imbarcazioni smembrate, cannibalizzate e abbandonate lungo via Lattanzio. Da Asia fanno sapere che il quartiere è servito con raccolta stradale di prossimità. Accanto alla Chiesa sono dislocati due cassonetti che vengono svuotati regolarmente ogni giorno. Lungo la stessa via Lattanzio, così come lungo le strade del circondario, ci sono numerosi postazioni a campana per il vetro ed il multimateriale, la carta invece viene raccolta porta a porta con cadenza settimanale. Anche gli interventi straordinari per rimuovere sversamenti illeciti non sono sporadici: l’ultimo intervento della municipalizzata risale agli scorsi 5 e 6 settembre.

I due scafi ed alcuni serbatoi da 1 mc contenenti liquidi non noti, sono stati invece scaricati nello scorso fine settimana ma visto ilcontenuto delle due cisterne, Asia non ha potuto procedere alla loro rimozione. «Lavoriamo ogni giorno per garantire igiene, decoro e pulizia. Contiamo di potenziare i servizi che offriamo quotidianamente con la messa a ruolo del personale che selezioneremo dopo il recente concorso. Stiamo facendo investimenti su mezzi e su strumentazioni all’avanguardia per migliorare la qualità dei servizi di raccolta e pulizia. Proviamo a garantire sempre il massimo impegno - ha affermato Ruggiero - nonostante Asìa, molto più di altre società di raccolta e gestione dei servizi di igiene urbana, debba fare i conti con inciviltà e barbarie. Se dietro certi fenomeni c’è la mano lunga della criminalità organizzata – continua il manager di Asia - l’invito che rivolgo al sacerdote e a tutti i capi di comunità dei vari quartieri alla periferia di Napoli, è di allearci in questa battaglia per il buon senso e per il decoro. Noi siamo pronti a fare la nostra parte», ha concluso Ruggiero.