Smaltimento illecito rifiuti in Campania, per sei ditte scattano sanzioni

Prosegue l’ “Operazione ripartenza”, con una nuova azione di controllo straordinario del territorio nei Comuni di Casalnuovo per la provincia di Napoli e Maddaloni per la provincia di Caserta, nell’ambito delle attività coordinate dalla Prefettura di Napoli d’intesa con la Prefettura di Caserta e programmate dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, Filippo Romano.



In campo 26 equipaggi per un totale di 49 unità interforze appartenenti al Raggruppamento Campania dell’Esercito, ai Carabinieri della Stazione di Maddaloni, ai Carabinieri Forestali di Marigliano e Letino, alla Polizia Metropolitana di Napoli e di Caserta, alla Polizia Municipale di Maddaloni, ai Commissariati di PS di Maddaloni, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Casalnuovo e di Marcianise, all’Unità del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli. Controllate 8 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 6 sanzionate; 28 persone identificate, di cui 7 denunciati tra lavoratori irregolari e rei di illeciti ambientali; più di 42mila euro di sanzioni comminate. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni i reati contestati.









