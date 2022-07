Emergenza rifiuti a Giugliano: «Basta roghi nel campo Rom, sgomberateli tutti»

Salvatore Onofaro, responsabile regionale Enti locali Lega, in una nota ha ribadito il suo appello alle istituzioni per l'incessante situazione disastrosa causata dai roghi dei rifiuti ancora attivi in alcune zone del napoletano

«Un nuovo rogo di rifiuti tossici ha interessato due giorni fa la zona di Masseria del Pozzo,ai margini della zona Asi di Giugliano. Stessa dinamica, stesso posto da trenta anni - dichiara Onofaro - una coltre di fumo nero, ha ricoperto il cielo di parte dell'area Nord di Napoli. L' immenso deposito di rifiuti che sorge a ridosso del campo Rom di Giugliano è ancora una volta teatro dell' ennesimo attacco mortale alla salute dei cittadini. C’è qualcuno in quella zona che continua ad agire indisturbato, nonostante gli allarmi e le continue denunce che, vengono lanciate alle istituzioni, alla regione ed al governo. La terra dei fuochi è rmai la terra dei Rom».

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Action Day, controlli in diversi comuni tra Napoli e Caserta: 4... L'AMBIENTE «Basta roghi e inceneritore», ma Acerra snobba la marcia L'AMBIENTE «Caivano premia la differenza», buoni spesa per ogni...

«Quei campi - continua - devono essere immediatamente liberati, per decenni ne abbiamo pagato le conseguenze, adesso basta. Chiederemo un impegno chiaro e risolutivo al nuovo governo. Lo sgombero di questi campi deve essere da assolvere nei primi mesi di governo. Un concreto segnale verso la nostra area martoriata da discariche e di morte» conclude.