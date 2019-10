CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 1 Ottobre 2019, 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mole impressionante di rifiuti di ogni genere sarebbe finita in un impianto abbandonato di compostaggio, inserito nel piano regionale e situato nei pressi dello Stir di Santa Maria Capua Vetere. Lo sostiene un'inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha disposto il sequestro dell'area eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Caserta. Quei rifiuti, secondo l'accusa, proverrebbero che provengono dalla Lea Srl, l'azienda con sito di stoccaggio ubicata nell'area industriale di Marcianise, teatro di un grave incendio nel 2018. Proprio sulla scia dell'inchiesta per inquinamento ambientale che ha visto il titolare arrestato, Angelo Egisto, insieme a un autista-collaboratore, si è arrivati al nuovo sito abbandonato di proprietà del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta (Cub), dove sarebbero stati smaltite numerose tonnellate di rifiuti provenienti dall'azienda, in un periodo che va dalla fine del 2017 alla prima metà del 2018.