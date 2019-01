Mercoledì 9 Gennaio 2019, 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la bufera scatenta da alcuni manifesti, formato A4, affissi su alcuni contenitori dei rifiuti a Pordenone che riportavano la frase «Lasciare pulito, non siamo a Napoli», è arrivata una sorta di «risposta» nella città partenopea. Altrettanti piccoli manifesti sono stati affissi ad alcuni contenitori dell'immondizia nella città partenopea, recanti la seguente ironica scritta: «Noi per stare puliti non abbiamo bisogno dell'avviso... Mica siamo a Pordenone, siamo a Napoli...». Un cartello che, postato in Rete, ha subito suscitato condivisioni e commenti esilaranti.