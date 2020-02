Napoli, trasbordo rifiuti davanti al Cardarelli, proteste dall'ospedale: «Rischio igienico»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Medici e infermieri lo considerano un «oltraggio al Cardarelli» ma le lamentele provengono anche dai parenti dei ricoverati e dai cittadini che assistono ogni giorno alla stessa identica scena. Di fronte il presidio ospedaliero più grande del sud Italia, avvengono le operazioni di trasbordo dei rifiuti dell’area collinare. Su piazzale Cardarelli, i camioncini travasano cumuli di indifferenziata all’interno dell’automezzo di grandi dimensioni che, successivamente, trasferisce la raccolta negli impianti di trattamento ma queste operazioni scatenano le preoccupazioni e l’indignazione dei napoletani.«Il trasbordo dei rifiuti avviene sistematicamente a pochi passi dall’ospedale provocando un odore nauseabondo che permane nel piazzale anche a conclusione delle operazioni- segnala Alfredo Di Domenico, infermiere del presidio – durante le procedure vengono emessi gas e il motore del camion di grandi dimensioni, rimane acceso per tutta la procedura di sversamento accentuando lo smog di quell’area urbana dove, negli spazi con i giardini, si intrattengono i parenti degli ammalati in attesa degli orari di ricevimento per entrare nell’ospedale».L’aspetto da non sottovalutare secondo il comparto sindacale della Cisl aziendale, è «il potenziale rischio igienico sanitario che, inevitabilmente, è collegato al trasferimento dei rifiuti» sottolinea, Gaetano Matteo, segretario e responsabile del sindacato. «Non occorre parlare di grandi rischi ma basta considerare che proprio a fianco all’ospedale avvengono quotidianamente gli sversamenti di rifiuti che necessiterebbero di luoghi più idonei – aggiunge Matteo - lungo via Antonio Cardarelli, all’incrocio con via Pietro Castellino, c’è un’area destinata all’Asia e dovrebbero trovarne un’altra per effettuare il trasbordo». Alla fine delle operazioni di trasbordo, una macchina spazzatrice pulisce il piazzale ma la questione sollevata anche dalla direzione ospedaliera riguarda soprattutto il buon senso nel decidere di adottare quegli spazi prospicienti alle stanze dei pazienti, agli ambulatori e alla struttura ospedaliera, per il trasbordo di immondizia.«Effettuare questo tipo di operazioni vicino l’ospedale appare un controsenso e non esclude, in ogni caso, problematiche igienico sanitarie soprattutto legate ai periodi caldi e alle temperature estive durante le quali anche gli odori si acutizzano- dichiara Giuseppe Russo, direttore sanitario del Cardarelli – la questione è che non riteniamo opportuno usare quegli spazi per il trasbordo e chiediamo venga fatto in un luogo più consono». «Anche se non ci fosse una norma o un regolamento per individuare le aree nelle quali effettuare queste operazioni, riteniamo che il trasbordo si debba realizzare lontano da posti “sensibili” come scuole, parchi e ovviamente ospedali».A gettare acqua sul fuoco riguardo le preoccupazioni e i dubbi della cittadinanza e dei sanitari, è Maria De Marco, presidente di Asia. «Il trasbordo effettuato in piazzale Cardarelli non comporta alcun rischio igienico sanitario e non c’è possibilità che rimanga percolato sul manto stradale dal momento che non avviene la manipolazione dei rifiuti ma solo il loro passaggio da un mezzo a un altro» spiega De Marco che specifica come «non sia necessaria alcuna autorizzazione per l’uso di quegli spazi che sono impiegati per motivi operativi e di praticità». Nonostante questo, sul trasbordo davanti al Cardarelli, la neo presidente, in carica da poco più di tre mesi, esprime la possibilità di individuare altri spazi. «Sicuramente, sarebbe preferibile individuare altri luoghi per il trasbordo ma questa è un’opportunità che ci deve fornire la V Municipalità in merito alla disponibilità sul territorio- chiosa De Marco – se ci fossero delle alternative, siamo pronti a spostare il trasbordo».