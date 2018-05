Rifiuti, Napoli e Caserta insieme contro i roghi tossici

Giovedì 3 Maggio 2018, 16:10 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli e Caserta insieme contro l’abbandono di rifiuti e i roghi tossici. E’ stato appena siglato un accordo tra il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Luigi De Magistris e il presidente della provincia di Caserta Giorgio Magliocca. A Ufficializzare la firma il prefetto di Napoli Carmela Pagano e quello di Caserta Raffaele Ruberto. Tramite questa intesa, per la polizia metropolitana napoletana e per quella provinciale casertana da oggi sarà possibile agire in modo congiunto per quanto riguarda le attività di contrasto contro il fenomeno dello sversamento illegale e il conseguente incendio dei rifiuti.