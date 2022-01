Rifiuti a Napoli, spazzini assenti a Bagnoli: una giovane insegnante scende in strada per pulire

Un esempio di senso civico, che testimonia però l’assenza delle istituzioni sui servizi necessari in città. Un’insegnate scende in strada a ripulire la carreggiata, stanca della negligenza e della nullafacenza di alcuni operatori. Un modo esemplare però di rispondere alle istituzioni sulle manchevolezze dell’Asia.

«Di fronte all’ennesima crisi esplosa a Napoli, - dichiara il consigliere regionale Francesco Borrelli - questa volta causa della riduzione forzata del personale Asia per motivi Covid, in tanti ne approfittano per svuotare rifiuti di ogni genere in strada e c’è chi, al contrario, si rimbocca le maniche e con straordinario senso civico tenta di dare una mano alla propria città. È il caso di una giovane insegnante che ogni pomeriggio supplisce alla carenza di operatori provvedendo a pulire strade e marciapiedi di piazza Bagnoli da carte e rifiuti abbandonati. L’encomiabile volontaria ogni giorno raccoglie diversi sacconi contribuendo a tenere pulita la zona».

«Sto pulendo la mia città - afferma nel video la volontaria realizzato da un residente - perché mancano operatori ecologici e cerco di offrire il mio contributo con la speranza che si riesca a uscire dall’emergenza al più presto. Spero che altri volontari o associazioni mi aiutino per mantenere il decoro in attesa che chi di dovere provveda a ripristinare il servizio di spazzamento».