Una cinquantina di cittadini del quartiere napoletano di Ponticelli sta protestando davanti al Comune di Napoli contro il sito di trasferimento dei rifiuti dell'ex Icm in via Brecce. I manifestanti hanno esposto in piazza Municipio due striscioni di protesta contro l'amministrazione comunale di Napoli: «C'è chi discarica la sua onestà avvelenando la propria città», dice il primo. «Chiudiamo il sito di stoccaggio di via Brecce», dice il secondo. «Viviamo - afferma Salvatore Fragalà, residente a Napoli Est - in un assoluto degrado. Nell'ex Icm sono stoccate migliaia di tonnellate di rifiuti, ci mangiano i gabbiani, siamo stanchi di vivere chiusi in casa, non riusciamo a respirare e a dormire di notte. Chiediamo la chiusura totale del sito, la bonifica ambientale e la revoca della delibera che consente all'amministrazione di versare nel sito. Fino a che non avremo garanzie scritte non rimuoveremo il presidio con cui stiamo impedendo l'ingresso ai camion per sversare. Siamo in 600 e permetteremo solo ai camion di uscire per ripulire la città ma scaricare sotto le nostre case non sarà più possibile». I manifestanti hanno chiesto un incontro con il sindaco Luigi de Magistris.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 18:41

