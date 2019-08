CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 9 Agosto 2019, 08:59

A lanciare l'allarme è il sindaco di Giugliano, Antonio Poziello, che su fb annuncia la chiusura di uno dei pochissimi impianti di compostaggio campani, quello della società privata Castaldo High Tech di Pontericcio dove fino a qualche giorno fa, attraverso le aziende di raccolta e le piattaforme, portavano l'umido una quarantina di Comuni, Capri e Anacapri in testa. «Finché a Giugliano è stato operativo l'impianto di trattamento dell'umido, noi siamo andati lì. Poi non potendo smaltire gli avanzi in Puglia, il sito ha chiuso. Noi abbiamo fatto un po' di salti mortali, un po' di tentativi di portare qui o lì i nostri avanzi alimentari, ma se non riapre qualche impianto che sia a Giugliano, che sia in Veneto, tra qualche giorno dovremo chiedere ai cittadini di tenere a casa scarti di pesce, pasta, carni», scrive Poziello.