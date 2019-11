I Carabinieri della Stazione carabinieri di Carbonara di Nola, durante un controllo alla circolazione stradale hanno fermato un 54enne di Nola che trasportava a bordo dell’autovettura quintali di rifiuti pericolosi: cavi di rame, tubi in gomma, parti di elettrodomestici, pezzi di ricambio di auto. L’uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi. Autovettura e rifiuti sono stati sequestrati © RIPRODUZIONE RISERVATA