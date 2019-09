Domenica 22 Settembre 2019, 15:28

Sversa rifiuti all'esterno del campo rom, denunciato un cittadino del Mali. L'uomo era stato ripreso in un video girato da un cittadino di Qualiano e diffuso sui social. L'amministrazione comunale aveva poi segnalato il caso ai carabinieri della locale stazione. I militari, dopo un’attività investigativa, hanno scoperto il responsabile dello smaltimento illecito di rifiuti. Si tratta di un cittadino del Mali assoldato dai rom per scaricare i rifiuti dal campo alla strada. Rifiuti speciali e pericolosi, spesso dati alle fiamme, che probabilmente vengono portati all'insediamento dei rom dall’esterno. Il maliano, in possesso di regolare permesso di soggiorno, era stato già denunciato in passato per smaltimento illecito di rifiuti. L’uomo è stato nuovamente deferito dai carabinieri e allontanato dal campo rom.