Rifiuti pericolosi, sequestrata autocarrozzeria nel Napoletano

Oltre 20mc di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, stoccati in piazzale esterno ad una officina di autocarrozzeria ed esposti agli agenti atmosferici. Sono stati i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Roccarainola ad individuare l’officina a Palma Campania, nell’ambito dei predisposti servizi volti al contrasto degli smaltimenti illeciti. Sul posto i militari hanno constatato la presenza di deposito incontrollato nell’area attigua alla carrozzeria gestita da un 50enne. I rifiuti erano stoccati contravvenendo al disposto sul deposito temporaneo. Il locale adibito a carrozzeria pari a circa 300mq, il piazzale ed il deposito di rifiuti sono stati sequestrati ed il 50enne deferito alla competente autorità giudiziaria. I carabinieri hanno infatti accertato che i lavori di verniciatura di parti di carrozzeria di autoveicoli venivano effettuati in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfere. Il locale ove erano stoccati vernici e solventi, un forno per la verniciatura e tre saldatrici sono stati posti sotto sequestro. I servizi volti a stanare attività del sommerso continueranno nei prossimi giorni.