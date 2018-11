Tonnellate di plastica nel Sarno, Castellammare riattiva la griglia di depurazione

Domenica 4 Novembre 2018, 21:25

Emergenza rifiuti nel Sarno, la massa di plastica e detriti che si era accumulata a ridosso di un tronco caduto sul letto del fiume è stata liberata. Le ruspe chiamate dal comune di Castellammare stanno lavorando nei pressi della griglia che si trova a poche centinaia di metri dalla foce. La riattivazione dell'impianto ha permesso ai tecnici di poter sollevare dal corso d'acqua il rifiuti operando in sicurezza. In via Fondo D'Orto infatti, dove si era creato il tappo di rifiuti, nonostante lo sbancamento degli alberi e della vegetazione non era possibile raggiungere tutta la massa accumulata. «Grazie all'impiego di un nuovo gruppo elettrogeno in sostituzione di quello precedente, che andrà revisionato, la griglia per macroinquinanti è stata riattivata - spiega il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino - La griglia consiste in un sistema di pettini che avvicinano i macroinquinanti e li sollevano per impedire che percorrano la corrente del Sarno fino alla foce».Sul posto fin dalle prime ore del mattino gli assessori Gianpaolo Scafarto e Fulvio Calì che si sono recati sul posto per monitorare le operazioni. «Castellammare non può pagare un prezzo così alto per le inadempienze altrui - conclude Cimmino - Mi attiverò presso la prefettura affinché prenda posizione su questa assurda vicenda e nei prossimi giorni depositerò la denuncia in Procura perché la città pretende chiarezza e noi abbiamo il dovere di tutelare il nostro territorio in tutte le sedi opportune».Intanto in città infuria la polemica sull'origine della plastica ( bottiglie di diserbante, polistirolo utilizzato per le piante, contenitori di liquidici chimici) che solo per la caduta di un albero sono stati bloccati e che altrimenti sarebbero sfociati in mare, così come avviene ogni giorno in piccole quantità tra l'indifferenza comune.