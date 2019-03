CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 23 Marzo 2019, 10:05

Mentre proseguono le trattative per il passaggio di cantiere tra Gema e Buttol, in stallo per l'assorbimento o meno di cinque netturbini detenuti, Torre del Greco risponde all'emergenza rifiuti con il fuoco. Ieri pomeriggio, infatti, ignoti hanno incendiato cumuli di sacchetti di spazzatura in via Litoranea, all'incrocio con via Ponte della Gatta, provocando l'ennesimo rogo di rifiuti.LA PROTESTASolo il giorno prima erano stati incendiati cumuli in via Nazionale, di fronte al Tribunale. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Torre del Greco, che hanno spento le fiamme, anche se un odore acre ha appestato per ore la zona. Pare che, complice anche l'arrivo del caldo, stia per riaprirsi la stagione dei roghi, che a settembre scorso aveva rappresentato un grave allarme per i continui incendi di rifiuti nelle isole ecologiche, sature di sacchetti. Adesso, sebbene la ditta Gema - ancora operante finché non ci sarà l'effettivo passaggio di cantiere - stia provvedendo a una raccolta d'emergenza negli eco punti più critici, rimangono aree ancora brulicanti di immondizia, proprio come il sito in Litoranea nei cui pressi si è verificato il rogo, come il parcheggio Nassiriya in via Marconi e le strade dell'area nord della città. Anche gli eco punti delle scuole che la scorsa settimana erano state interessate da una forte emergenza, come la «Sauro-Morelli» e la «Giampietro-Romano», per poi essere ripulite nei giorni scorsi, tornano a riempirsi di sacchetti. «È impensabile che ci siano discariche davanti alle scuole ha detto Raffaella Napolitano, rappresentante di classe della Giampietro-Romano ed è soprattutto l'umido che non raccolgono. I nostri figli sono costretti a stare chiusi in aula con i fazzoletti sul naso per la puzza». Le mamme della Giampietro stanno organizzando uno sciopero e una manifestazione per la settimana prossima.