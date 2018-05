Sabato 5 Maggio 2018, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 15:42

Un altro week end di passione sul fronte dei rifiuti, poi da lunedì, con la riapertura della linea 1 del termovalorizzatore di Acerra, ancora ferma per la manutenzione programmata, le cose cominceranno a migliorare. Lo spiega l'amministratore dell'azienda metropolitana per lo smaltimento dei rifiuti (Sapna), Gabriele Gargano, che sottolinea: «Il venerdì notte i Comuni inviano un maggior carico di spazzatura e quindi i tritovagliatori, già saturi, finiscono con l'intasarsi. Per questo nel fine settimana dobbiamo affrontare il momento di maggiore difficoltà».A soffrire, in città, restano soprattutto le periferie, mentre in centro danno problemi in particolare gli abbandoni di rifiuti di ogni genere nei pressi dei tanti punti di ristoro. Lo chiamano street food e produce enormi quantitativi di spazzatura che bisognerebbe prelevare velocemente. Ma Asìa, la società che svuota i cassonetti a Napoli, ha molti mezzi pieni di immondizia che non può essere depositata perché i siti di smaltimento sono saturi e la raccolta finisce con il subire dei rallentamenti.Il problema principale, quindi, resta sempre lo stesso: gli impianti presenti in Campania non bastano a far sparire l'immondizia che ha due fondamentali destinazioni, il termovalorizzatore di Acerra e gli impianti delle altre regioni e degli altri Paesi europei. Il bruciatore, lo abbiamo ricordato, è soggetto a stop programmati delle linee per la manutenzione. I viaggi fuori regione, invece, continuano, le gare si ripetono e i prezzi salgono. L'ultima è stata aggiudicata il 24 aprile da Sapna alla emiliana Herambiente per un importo di più di un milione. Smaltire ogni tonnellata di frazione secca costerà 170 euro. In gara, però, erano stati messi due lotti, uno è andato deserto e quindi quella che la Sapna ha chiamato «procedura emergenziale» è andata solo parzialmente a buon fine.L'altra gara, quella per la frazione umida, per la quale non ci sono siti di lavorazione in regione, è stata bandita con procedura ordinaria il 29 marzo, e si è conclusa con l'appalto di un solo lotto, che è andato alla Enki a 180 euro a tonnellata (5 milioni in totale), mentre altri 8 lotti sono andati deserti e per uno è arrivata una domanda di partecipazione definita nel verbale di assegnazione «non appropriata».Cifre da capogiro dovute alla concorrenza spietata che c'è oggi sul mercato dello smaltimento dei rifiuti. Gli impianti italiani, infatti, fanno fatica ad assorbire la spazzatura prodotta dalla Campania e dal Lazio e su quelli degli altri Paesi subiamo la concorrenza dell'Inghilterra. Quando si creano situazioni di difficoltà i sindaci generalmente aprono i siti di stoccaggio. A Napoli ce n'è uno nella zona di Napoli est presso la ex Icm. Il primo cittadino ne ha autorizzato l'apertura il 19 aprile, quando la crisi era in pieno sviluppo, per il periodo tra il 24 aprile e l'8 maggio. Ma, come ha scritto nei giorni scorsi l'Asìa in una lettera indirizzata alla Sapna, al Comune e alla Regione, è già saturo per la presenza di mille tonnellate. Nonostante l'evidente situazione di crisi, il sindaco Luigi De Magistris ieri ha sottolineato: «Ci sono state delle difficoltà, ma la situazione è in miglioramento e non c'è mai stata nessuna emergenza anche grazie alla ottima cooperazione istituzionale con tutti gli enti coinvolti. Sono soprattutto soddisfatto del lavoro che si sta facendo sull'impiantistica alternativa, a partire dagli ecodistretti».