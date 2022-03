Abbandono e smaltimento illecito di rifiuti: per questo, è stato un imprenditore 34enne di Quarto flegreo. I militari hanno ricevuto diverse segnalazioni di sversamento illecito di rifiuti nella località di Pozzonovo e hanno organizzato un servizio ad hoc. Con le telecamere nascoste, i militari hanno accertato che il titolare di una ditta edile aveva gettato sul ciglio della strada un grosso cumulo di materiali speciali non pericolosi di vario tipo (bussole e telai di legno, parti di mobili, pannelli e cappe da cucina) per un area di circa 25 metri quadrati. L’area è stata sequestrata e adesso l’imprenditore, sotto la sorveglianza del comune, dovrà farsi carico del ripristino dei luoghi.



