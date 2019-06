CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 7 Giugno 2019, 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti sotterrati in alcuni terreni all'ombra del Vesuvio oppure dati alle fiamme. E ancora capannoni abusivi pieni di migliaia di confezioni di pesticidi vietati. E centinaia di bombole di gas in un deposito senza il certificato antincendio. La triste scoperta arriva da una zona agricola nella periferia di Boscoreale, dove i finanzieri del Gruppo e della compagnia di Torre Annunziata hanno denunciato a piede libero per vari reati cinque persone, tutte residenti nel Vesuviano. Il triangolo dei veleni si trova in un'area di circa 20mila metri quadrati, dove gli uomini della guardia di finanza hanno effettuato una serie di controlli, scoprendo violazioni a catena e notevoli danni per l'ambiente. Partendo innanzitutto da due discariche abusive piene di rifiuti speciali, che avevano rigonfiato in maniera tutt'altro che naturale il terreno. In due aree che fino a pochi mesi fa erano presenti centinaia di alberi da frutto, un'opera di disboscamento aveva permesso di sotterrare di tutto, con il suolo che si era rialzato di due metri. Sotto terra è stato trovato ogni genere di immondizia e rifiuti speciali, dunque anche molto pericolosi per l'ambiente e dannosi se infiltrano falde acquifere, con roghi sistematici per distruggere la parte che non si riusciva a sotterrare. Tra materiali di risulta di costruzioni e demolizioni, c'erano ferro e altri imballaggi, plastiche e spazzatura di ogni genere, con segni di incendi da terra dei fuochi vesuviana. Nel terreno confinante, invece, sono stati scoperti sette capannoni che sono risultati totalmente abusivi, costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni e privi dei prescritti requisiti di sicurezza.